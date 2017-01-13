Trabzonspor Muhammet Beşir'i pilot takımına kiraladı

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Muhammet Beşir'i pilot takımı 1461 Trabzon'a kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Muhammet Beşir'in, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar 300 bin lira karşılığında, 1461 Trabzon Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.



Sezon başında bordo-mavili kulübün TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a kiraladığı genç futbolcu, bir süre önce yönetimle yaptığı görüşme sonrası sarı-yeşilli ekiple yollarını ayırmıştı.