Trabzonspor Mehmet Ekici tranferinde Beşiktaş ile anlaştı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta, "Mehmet konusundaki süreçte, Trabzonspor Başkanı olarak zerre kadar hatamız olmadığına inanarak, Beşiktaş ile anlaştım." dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, kadro dışı bıraktıkları futbolcuları Mehmet Ekici'nin transferi konusunda Beşiktaş ile anlaştığını söyledi.



Muharrem Usta, TRT Spor'da katıldığı programda yaptığı açıklamada, ara transferin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Ekici konusunda yaşananlara açıklık getirdi.



Mehmet Ekici'nin Trabzonspor'da devam etmesini istediklerini ve bu konuda görüşmeler yaptıklarını belirten Usta, ancak bu oyuncunun Avrupa ya da İstanbul'a giderek, takımdan ayrılma talebini kendilerine aktardığını vurguladı.

"MEHMET'E, İSTANBUL'A GİTMEK İSTİYORSA BU TRANSFERİ BANA BIRAKMASINI SÖYLEDİM"



Başkan Usta, Mehmet Ekici'nin babası ve menajeriyle bir araya geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Mehmet'e, İstanbul'a gitmek istiyorsa bu transferi bana bırakmasını söyledim. Bunun karşılığında da Trabzonspor için ne kadar para alabiliyorsam onu alacağımı ilettim. Mehmet ile ağabey-kardeş gibiyiz. İstanbul işini bana bıraktılar ve söz verdiler. Ben de 'Bu transferi hem Trabzonspor hem de Mehmet için yöneteceğim ve sonlandıracağım.' dedim. Mehmet de bana, Fenerbahçe veya Beşiktaş'a transfer olmak istediğini söyledi. Öncelik sırasında ise gönlünün Fenerbahçe'de olduğunu gördüm ama Beşiktaş'a da gitmem demedi."



Fenerbahçe Kulübü ile düşman olmadıklarını söyleyen Usta, "Fenerbahçe ile aramızda 2010-2011 sezonuyla ilgili sorun olabilir ama biz düşman kulüpler değiliz. Mehmet'i benim de hapsedecek halim yok. Fenerbahçe'ye gitmek istiyor diye, transfer görüşmesi yapmasına izin verdim. Biz, Mehmet konusu olmadan Fernandao ve Aatıf'ı istemiştik. Emenike kadro dışı kalınca Fernandao konusu kapandı. Aatıf'ın olmasını istedik. O konu da olmadı. O benimle ilgili bir şey değil. Bu görüşmelerden sonuç çıkmayınca, Fenerbahçe tarafına, "Biz artık Beşiktaş ile görüşüyoruz." dedik." ifadelerini kullandı.

"MEHMET'İN DİCK ADVOCAAT İLE GÖRÜŞMESİNE İZİN VERDİM"



Usta, bu görüşmeler sırasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın, Mehmet Ekici'yi arayarak oyuncuyla görüşmek istediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mehmet, bu talebi bana iletti ve ben de görüşmesine izin verdim. Bunu aslında hiç sevmedim, hiç hoşuma gitmedi. Kızılcabölükspor maçından sonra Mehmet Ekici ve babası ile İstanbul'da görüşmek istedim ama benimle görüşmediler. Akşam saatlerinde neredeler diye aradım, bana, "Biz gittik görüştük. Şimdi Almanya'ya gidiyoruz. Hoca ile de görüştük, Fenerbahçe ile de anlaştık.' dediler. Kendisine, yalnızca hoca ile görüşmesine izin verdiğimi hatırlattım. Bu transferi ben yürütecektim. O akşam gerçekten çok kırıldım. Bir oyuncu bana, "Biz, Fenerbahçe ile anlaştık. Şimdi sen anlaş." dedi. Bu kadar iyi niyet gösterdiğim halde."

"ZERRE KADAR HATAMIZ OLMADIĞINA İNANARAK, BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTIM"



Trabzonspor Başkanı Usta, bu gelişmeden sonra kendisinin Beşiktaş ile görüşmeye başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Trabzonspor'un menfaatleri için siyah-beyazlı kulüple görüştüm. Daha sonra Mehmet ve babasının Almanya'da Beşiktaş ile de görüştüklerini öğrendim. Burada etik davranmayan benim oyuncum, babası ve menajeridir. Trabzonspor, son derece etik ve düzgün bir iş çıkartıyor. Mehmet, Fenerbahçe ile görüşürken Beşiktaş ısrarla görüşmek istedi ama Fenerbahçe'yi istediği için izin vermedim. Olmayınca da Fenerbahçe tarafına haber gönderdim ve Beşiktaş ile görüşeceğimi ilettim. Mehmet en başta bana sadece Fenerbahçe'ye gideceğini söyleseydi anlardım. Etik davrandığını görürdüm. Hayır ama bunu söylemedi. 'Fenerbahçe veya Beşiktaş olur.' dedi ama gidip Fenerbahçe ile anlaştı. Beni tanımayanı ben tanımam ve ret ederim. Trabzonspor'a bunu yaptırmam. Mehmet konusundaki süreçte, Trabzonspor Başkanı olarak zerre kadar hatamız olmadığına inanarak, Beşiktaş ile anlaştım."



Mehmet Ekici'nin, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yeni bir polemik konusu olmasını istemediğini aktaran Usta, "Bize zaten Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında olan sorun yeter. Mehmet üzerinden böyle bir tabloyu yaşamak istemeyiz. Herhalde Fenerbahçe'nin de bu alemde yalnızca Mehmet'e ihtiyacı kalmadı. Bu polemiklerden sonra Mehmet'i takımda nasıl oynatayım. Trabzonspor olarak bu konu kapanmıştır. Beşiktaş ile Trabzonspor'un menfaatine daha fazla şeyler sağladığı için bu işi bitirmiş durumdayım. Mehmet oraya gidebilir, gitmeyebilir. Bu ayrı bir meseledir. Avrupa'da 10 numara bakıyorum." şeklinde görüş belirtti.