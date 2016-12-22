Trabzonspor kupada farklı galip

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu üçüncü hafta maçında Trabzonspor, sahasında Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'u 5-0 yendi.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu üçüncü hafta maçında Trabzonspor, sahasında Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'u 5-0 yendi.



Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.



10. dakikada Trabzonspor öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan pasında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0



30. dakikada bordo-mavililer farkı ikiye çıkardı. Orta alandan Yusuf Yazıcı'nın pasında meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar getiren Güray Vural, attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi.



35. dakikada Trabzonspor skoru 3-0'a taşıdı. Rakiplerinden topu kapan Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan pasında ceza sahasındaki Abdülkadir Ömür şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



60. dakikada Bero, ceza alanında Muhittin Tekin'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 61'inci dakikada penaltıyı kullanan Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-0



85. dakikada rakiplerinden sıyrılan Yusuf Yazıcı'nın ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 5-0



Trabzonspor, maçtan 5-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA