Trabzonspor son dakikada takıldı

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Trabzonspor, deplasmanda Kızılcabölükspor'la 1-1 berabere kaldı

Maça iyi başlayan Trabzonspor aradığı golü 18. dakikada buldu. Kupa maçlarının yıldızlarından olan Yusuf Yazıcı'nın pasında bekletmeden topa vuran Okay Yokuşlu, takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın sonucu belirleyen gol ise 89. dakikada geldi. Köşe vuruşunda kafga iyi çıkan Emir Can Sayar'ın golü, hem Kızılcabölükspor'un kupadaki ilk golü olurken, 3. Lig temsilcisinin gruplardaki ilk puanını getirdi.



Bu sonuçla Trabzonspor 5 puana yükseldi ve 3. sırada yer aldı. 1 puana yükselen Kızılcabölükspor ise son sırada bulunuyor.





