Trabzonspor 1-0 Karabükspor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Trabzonspor Karabükspor'u tek golle geçti.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor karşı karşıya geldi. Akyazı Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 1-0 kazandı.



Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Okay Yokuşlu attı.



Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Trabzonspor, puanını 35'e yükseltti. Karabükspor ise 30 puanda kaldı. Trabzonspor, gelecek hafta Akhisar Belediyespor'a konuk olacak. Karabükspor ise sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.