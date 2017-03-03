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03 Mart 2017 22:02 | Son Güncelleme: 03 Mart 2017 22:04

Trabzonspor 1-0 Karabükspor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında Trabzonspor Karabükspor'u tek golle geçti.

Trabzonspor 1-0 Karabükspor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor karşı karşıya geldi. Akyazı Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 1-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Okay Yokuşlu attı.

Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Trabzonspor, puanını 35'e yükseltti. Karabükspor ise 30 puanda kaldı. Trabzonspor, gelecek hafta Akhisar Belediyespor'a konuk olacak. Karabükspor ise sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.

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