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02 Temmuz 2017 21:38 | Son Güncelleme: 02 Temmuz 2017 21:41

Trabzonspor, Macaristan'a geldi

Trabzonspor, yurt dışı 1. etap kamp çalışmaları için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldi.

Trabzonspor, Macaristan'a geldi

Trabzon'dan öğle saatlerinde THY'ye ait özel uçakla hareket eden bordo-mavili kafile, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Budapeşte'ye ulaştı. Karadeniz ekibi, daha sonra otobüsle kamp yapacağı Telki kasabasındaki Global Sport Hotel'de kampa girdi.

Trabzonspor, bu akşam kamp yapılan otelin kondisyon salonunda ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Karadeniz ekibi, 2-17 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da kamp yaparak yurt dışı 1. etap kamp çalışmalarını tamamlayacak.

Bu arada, bordo-mavili takımın 24 kişilik kamp kadrosunda yabancı futbolculardan sadece Luis Ibanez çağrılmadı.

Etiketler: macaristantrabzonspor


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