Trabzonspor ilk yarıda hayal kırıklığı yaşattı

Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık bölümünü 18 puan ve gol averajıyla 13. sırada tamamlayan Trabzonspor, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

İlk kez 1974-75 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Trabzonspor, 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle son 10 sezon içerisindeki en kötü dönemini geçiriyor.



Ligde 36 puanla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir ile arasında 18 puan fark bulanan Karadeniz ekibi, zirvenin de çok uzağında kaldı.



Trabzonspor, 16 haftalık dönemde iç sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 11 puan topladı. Dış sahada ise Karadeniz ekibi, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle 7 puan alabildi.



EN İSTİKRARLISI KAPTAN ONUR



Trabzonspor'da geride kalan 16 haftada en uzun süre görev alan oyuncu takım kaptanı Onur Recep Kıvrak olarak öne çıktı.



Bordo-mavili takımın deneyimli kalecisi, 16 maçın tamamında 90'ar dakika forma giyerek, bin 440 dakika mücadele etti.



EN GOLCÜ YUSUF ERDOĞAN



Ligde 12 golle, 11 kez fileleri havalandıran Akhisar Belediyespor'un ardından en az skor üreten ikinci takım Trabzonspor'da, Yusuf Erdoğan en golcü futbolcu olarak dikkati çekti.



KART RAPORU



Trabzonsporlu futbolcular, 16 haftalık ilk bölümde 2 kırmızı, 53 de sarı kart gördü.



Bordo-mavili ekipte Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan kırmızı kart gören oyuncular oldu.



Okay Yokuşlu, Uğur Demirok ve Ogenyi Eddy Onazi ise beşer kez sarı kartla cezalandırıldı.