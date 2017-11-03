Trabzonspor ile Kayserispor 41. randevuda

Trabzonspor ile Kayserispor, yarın Kayseri'de yapacakları maçla ligde 41. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Kayserispor, yarın Kayseri'de yapacakları maçla ligde 41. kez karşı karşıya gelecek.



Geride kalan 40 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-7 üstünlüğü bulunurken, 9 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.



Trabzonspor, rakip filelere 70 gol gönderirken, kalesinde 42 gol gördü.



Bordo-mavililer, deplasmanda oynanan 20 maçta ise 9 galibiyet, 6 mağlubiyet, 5 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, Kayseri'de son 3 sezonda oynadığı maçlardan 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.



İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyetleri Trabzonspor, 1994-1995 sezonunda 5-2, 2008-2009 sezonunda 4-1'lik sonuçla elde etti.



Taraflar arasındaki en gollü maç ise 1997-1998 sezonunda Kayseri'de bordo-mavili takımın 6-5 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma oldu.



