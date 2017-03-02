Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor 18. randevuda

Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor, yarın Medical Park Arena'da yapacakları maçla lig tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde iki takım arasında oynanan 17 maçta bordo-mavililerin rakibi karşısında galibiyetlerde 9'a 4 üstünlüğü bulunurken, 4 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakip fileleri 31 kez havalandırırken, kalesinde 19 gol gördü.



İki ekip arasında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan 8 maçın 7'sini Trabzonspor kazanırken Kardemir Karabükspor ise 1 maçta galip geldi.



Ligin ilk yarısında Karabük'te oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım, 4-0 gibi farklı bir sonuçla kazanmıştı. Bordo-mavililer, bu sezon en farklı yenilgiyi de Kardemir Karabükspor karşısında aldı.