Trabzonspor ile Göztepe 14 sezon sonra karşılaşacak

Trabzonspor ile Göztepe, yarın İzmir'de yapacakları karşılaşmayla 14 sezon sonra karşı karşıya gelecek.

İki ekip Süper Lig'de en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü 2002-2003 sezonunun 29. haftasında Trabzon'da karşılaşırken, maç 0-0 sona erdi.



Trabzonspor, bugüne dek oynanan 18 maçta galibiyet sayısında rakibine 8-2'lik üstünlük sağladı. 8 maçta da taraflar berabere kaldı.



İZMİR'DEKİ MAÇLAR



İzmir'de yapılan karşılaşmalar daha çok beraberlikle bitti.



Trabzonspor İzmir'deki 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken, 7 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.



İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda sahasında rakibini 5-0 mağlup etti.