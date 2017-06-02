Trabzonspor ile Bursaspor 82. kez karşılaşacak

Trabzonspor ile Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Trabzon'da yapacakları maçla 82. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 81 lig maçında, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 41-11 üstünlüğü bulunuyor. 29 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 122 gol atarken kalesinde 64 gol gördü.



İÇ SAHADA TEK YENİLGİ



Karadeniz ekibi, iç sahada 40 karşılaşmada sadece 1 kez kaybetti.



Trabzon'da tek yenilgisini 2012-2013 sezonunda 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 26 karşılaşmadan galibiyetle, 13 maçtan da beraberlikle ayrılarak rakibi karşısında bariz bir üstünlük sağladı.



İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri de Trabzonspor elde etti. Bordo-mavililer, 1988-1989 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002 sezonunda evinde 5-0 kazandı.