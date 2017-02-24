Trabzonspor ile Atiker Konyaspor 32. randevuda

Trabzonspor ile Atiker Konyaspor, yarın Konya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 32. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 31 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 16-9 üstünlüğü bulunuyor, 6 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor, söz konusu maçlarda 44 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 33 gol gördü.



Öte yandan, taraflar arasındaki en farklı galibiyeti 1991-1992 sezonunda Trabzonspor, sahasında 4-0'lık sonuçla elde etti.



BU SEZON 4. MAÇ



Trabzonspor ile Atiker Konyaspor, bu sezon 4. kez rakip olacak.



İki takım arasında yapılan 3 maçta Trabzonspor 2 galibiyet alırken, bir müsabaka da beraberlikle sona erdi.



Ligin ilk yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazandı. Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda eşleşen iki takım arasında Konya'da yapılan ilk karşılaşma 0-0 sonuçlanırken, ikinci maçta bordo-mavililer 1-0 galip geldi.