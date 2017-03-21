Trabzonspor ikinci yarıda fark attı

Ligin ikinci bölümünde 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik alıp 23 puana ulaşan bordo-mavililer, şampiyonluk adayları Beşiktaş'tan 3, Medipol Başakşehir'den 6, Galatasaray ve Fenerbahçe'den 10 puan daha çok topladı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup eden Trabzonspor, ligin ikinci yarısının en başarılı takımı unvanını sürdürürken ilk yarı sonunda puan cetvelinde şampiyonluk adayı konumunda bulunan rakiplerine de fark attı.



Ligin 16 haftalık ilk bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 18 puan toplayan Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısındaki 9 maç sonunda 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puan çıkararak en fazla puan toplayan takım oldu.



Ligin ilk yarısını 18 puanla 13. sırada tamamlayan bordo-mavililer, aldığı galibiyetlerle puanını 41'e çıkarırken 8 basamak yükselme başarısı gösterdi ve 5. sıraya kadar da tırmandı.



GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE 10 PUAN



Ligin ikinci bölümünde yenilgi görmeyen tek takım olan Trabzonspor, şampiyonluk adaylarına da bu süreçte fark attı.



Karadeniz ekibi, söz konusu dönemde Beşiktaş'tan 3, Medipol Başakşehir'den 6, Galatasaray ve Fenerbahçe'den de 10 puan fazla toplamayı başardı.



Trabzonspor, ikinci bölümde en az puan toplayan Osmanlıspor ile Bursaspor'dan 18 puan daha fazla elde etti.



DÜŞME HATTI ÖNÜNDEN AVRUPA'YA



Ligin ilk yarısını 13. sırada tamamlayan bordo-mavililer, düşme hattının önünden çıkışa geçerek Avrupa kupasına katılma yolunda iddialı hale geldi.



Bordo-mavililer, üçüncü sırada Galatasaray ile 5, dördüncü sıradaki Fenerbahçe ile de arasındaki puan farkını 3'e indirdi.



İKİNCİ YARIDAKİ MAÇLAR



Trabzonspor, ligin ikinci yarısında Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Kardemir Karabükspor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken Aytemiz Alanyaspor'la 0-0, Atiker Konyaspor'la da 1-1 berabere kaldı.



Karadeniz ekibi, bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.



İKİNCİ YARININ PUAN CETVELİ



