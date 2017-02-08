Trabzonspor hasreti sonlandırmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor'a konuk olacak Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde ligde 5 yıl sonra 4 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Süper Lig'in ikinci bölümünde üst üste 3 maç kazanma başarısı gösteren Trabzonspor, deplasmanda konuk olacağı Osmanlıspor'u da yenmesi halinde ligde 176 hafta sonra art arda 4 müsabakadan galibiyetle ayrılma sevinci yaşayacak.



Trabzonspor, en son 2011-2012'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavili ekip, söz konusu sezonun 17. haftasında sahasında Orduspor'u 4-1, 18. haftasında yine sahasında Manisaspor'u 2-1, 19. haftasında o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (Medipol Başakşehir) deplasmanda 2-0 ve 20. haftasında evinde Samsunspor'u 4-0 yenerek 12 puan toplamıştı.



Karadeniz ekibi, o dönemden bu yana aynı başarıyı gösteremedi.



YANAL İLE İLK KEZ



Trabzonspor, Osmanlıspor'u mağlup etmesi durumunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk kez bu başarıyı yakalayacak.



En son 2011-2012 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş idaresinde üst üste 4 karşılaşma kazanan bordo-mavililer, üçüncü kez takımın başına getirilen Yanal ile daha önce en fazla üst üste 3 galibiyet almıştı.



Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yaptığı açıklamada, "Sahada mücadele eden, taraftara keyif veren bir takım oluşturma gayreti içindeyiz. Bunun adımlarını da attık. Osmanlıspor maçıyla da iyi sonuçlarımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.