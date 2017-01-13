Trabzonspor galibiyetle başladı

Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçında Bursaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Lige verilen aranın ardından oynanan ilk maçı Trabzonspor kazandı. Bursa Timsah Arena'da oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı maç 2-1 Trabzonspor üstünlüğüyle sonuçlandı. Trabzonspor'un gollerini 12. dakikada Yusuf Yazıcı ve 28. dakikada Uğur Demirok atarken Bursaspor'un tek sayısını 39. dakikada Kubilay Kanatsızkuş kaydetti.



Bursaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, ilk yarıda hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya itiraz ettiği için tibüne gönderildi. Trabzonspor'da Dame N'Doye 43 ve 48. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



Bursaspor - Trabzonspor maçında 1997 doğumlu iki oyuncudan Yusuf Yazıcı 1 gol 1 asist, Kubilay Kanatsızkuş ise 1 gol kaydetti.



Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 21'e çıkardı, Bursaspor ise 27 puanda kaldı.