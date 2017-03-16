Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18 Mart Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray müsabakasını hakem Halis Özkahya yönetecek.
Süper Lig'de 25. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: Fırat Aydınus
18 Mart Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor: Halil Umut Meler
16.00 Kayserispor-Gaziantepspor: Hüseyin Göçek
19.00 Adanaspor-Akhisar Belediyespor: Bülent Yıldırım
19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Halis Özkahya
19 Mart Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
16.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor: Özgür Yankaya
16.00 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan