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16 Mart 2017 19:59 | Son Güncelleme: 16 Mart 2017 20:00

Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18 Mart Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray müsabakasını hakem Halis Özkahya yönetecek.

Süper Lig'de 25. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: Fırat Aydınus

18 Mart Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor: Halil Umut Meler

16.00 Kayserispor-Gaziantepspor: Hüseyin Göçek

19.00 Adanaspor-Akhisar Belediyespor: Bülent Yıldırım

19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Halis Özkahya

19 Mart Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

16.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor: Özgür Yankaya

16.00 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

Etiketler: derbi


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