Trabzonspor forma satışından memnun

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, forma satışlarıyla ilgili hiçbir sorun olmadığını, satışların oldukça iyi seyrettiğini söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, yeni sezon forma satışlarıyla ilgili birtakım spekülatif haber ve açıklamalar yer aldığını belirtti.



Gelişmeleri kendilerinin de takip ettiğini vurgulayan Alp, "Son derece olumlu bir havada geçen forma satışlarımızla ilgili bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada bu olumlu havayı bozmaya yönelik birtakım açıklamaları üzülerek takip ediyoruz. Kasıtlı olduğu aşikar bu tarz yaklaşımların artık demode olduğu, kabul görmediği ve asla amacına ulaşamayacağı ortadadır. Bu tarz işlerin içerisinde olan arkadaşlara tavsiyem, bu alışkanlıklarından bir an önce kurtulmalarıdır." dedi.



SATIŞLARIMIZA UZUN YILLARDAN SONRA İLK DEFA SEZON ÖNCESİ BAŞLAYABİLDİK



Başkan yardımcısı Alp, "Forma satışlarımızla ilgili hiçbir sorun olmadığı gibi, tersine satışlarımız oldukça iyi seyretmekte." ifadesini kullanarak, şunları aktardı:



"Satışlarımıza uzun yıllardan sonra ilk defa sezon öncesi başlayabildik. Satışa çıktığımız beyaz ve parçalı formalarımıza taraftarlarımız büyük ilgi gösterdi. Çok kısa zaman içerisinde de efsanenin ruhunu taşıyan çubuklu formalarımız mağazalarımızdaki yerini alacak."



Bu tarz spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Alp, formalara gösterilen ilgi dolayısıyla bordo-mavili taraftarlara teşekkür etti.