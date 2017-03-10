Trabzonspor Ege'de ilk peşinde

Spor Toto Süper Lig'de 13 Mart Pazartesi günü Akhisar Belediyespor'a konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında lig tarihindeki ilk deplasman galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Bordo-mavililer, 2017 yılında oynadığı 7 lig maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmezken, Akhisar Belediyespor'u yenmesi halinde rakibi karşısında ilki gerçekleştirecek.



Trabzonspor, bugüne dek Akhisar Belediyespor karşısında ligde oynadığı 4 deplasman maçından 3'ünde mağlup oldu, bir kez berabere kaldı, galibiyet elde edemedi.



Karadeniz ekibi, 2012-2013 sezonunda lige çıkan rakibine 1-0, 2013-2014'te 3-0, 2015-2016'da ise 2-1 mağlup oldu, 2014-2015'te ise 1-1 berabere kalarak tek dış saha puanını çıkardı.



Trabzonspor, bu maçlarda yediği 7 gole, 2 golle karşılık verebildi.



SON DEPLASMAN PERFORMANSI İYİ



Trabzonspor'un, Akhisar Belediyespor karşısında başarısız bir deplasman grafiği bulunurken, ligde ise son haftalarda dış sahada iyi performans gösterdi.



Karadeniz ekibi, bu sezon son 4 deplasman maçında 3 galibiyet, bir beraberlik alarak 10 puan topladı.