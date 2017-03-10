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10 Mart 2017 15:01 | Son Güncelleme: 10 Mart 2017 15:07

Trabzonspor Ege'de ilk peşinde

Spor Toto Süper Lig'de 13 Mart Pazartesi günü Akhisar Belediyespor'a konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında lig tarihindeki ilk deplasman galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Trabzonspor Ege'de ilk peşinde

Bordo-mavililer, 2017 yılında oynadığı 7 lig maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmezken, Akhisar Belediyespor'u yenmesi halinde rakibi karşısında ilki gerçekleştirecek.

Trabzonspor, bugüne dek Akhisar Belediyespor karşısında ligde oynadığı 4 deplasman maçından 3'ünde mağlup oldu, bir kez berabere kaldı, galibiyet elde edemedi.

Karadeniz ekibi, 2012-2013 sezonunda lige çıkan rakibine 1-0, 2013-2014'te 3-0, 2015-2016'da ise 2-1 mağlup oldu, 2014-2015'te ise 1-1 berabere kalarak tek dış saha puanını çıkardı.

Trabzonspor, bu maçlarda yediği 7 gole, 2 golle karşılık verebildi.

SON DEPLASMAN PERFORMANSI İYİ

Trabzonspor'un, Akhisar Belediyespor karşısında başarısız bir deplasman grafiği bulunurken, ligde ise son haftalarda dış sahada iyi performans gösterdi.

Karadeniz ekibi, bu sezon son 4 deplasman maçında 3 galibiyet, bir beraberlik alarak 10 puan topladı.

Etiketler: akhisar belediyespor24. haftaseri


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