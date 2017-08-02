Trabzonspor, Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Çin Süper Ligi takımlarından Beijing Guoan'da forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Kariyerini Çin'de sürdüren Burak Yılmaz, kulübü Beijing Guoan ile sözleşmesini feshetti. Türkiye'ye dönüş yapan milli futbolcu, eski takımı Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Futbol yaşantısında 4 büyük kulübün de formasını giyen 32 yaşındaki golcü, 2015-16 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Çin Süper Ligi'ne transfer olmuştu.



Beijing Guoan'ın 8 milyon Euro ödediği Burak, Çin Süper Ligi'nde oynadığı 28 karşılaşmada 19 kez rakip fileleri havalandırdı.



YILLIK ÜCRETİ



Burak Yılmaz için ödenecek bonservis ve oyuncunun yıllık ücreti de belli oldu. Bip Spor'a göre; Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan yıllık 3.5 milyon euro alacak. Bonservis için ise Çin ekibine 3.5 milyon euro + 500 bin euro bonus ödenecek.



KAP'A BİLDİRDİ



TRABZONSPOR Kulübü, bir süredir görüşme halinde olduğu forvet oyuncusu Burak Yılmaz’ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz’ın kulübümüze transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan F.C. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.