Trabzonspor, Beşiktaş'lı yıldızla anlaştı

Beşiktaş yönetimi ile anlaşan Trabzonspor Başkanı Usta, dün de Antalya’da görüştüğü Olcay Şahan’la kulübünden alacağı ücret karşılığında söz kesti.

Transfer harekatına ara vermeden devam eden Trabzonspor daha önce Mehmet Ekici'ye karşılık Beşiktaş tarafından takasla önerilen Olcay Şahan'ı bu kez sezon sonuna kadar kiralık olarak istedi. Beşiktaş'ın takımdan göndermeye sıcak baktığı oyuncuyu yarım sezonluğuna Trabzonspor'a kiralamaya onay vermesi sonrası başkan Muharrem Usta, Olcay'ı takımın Antalya Belek'te kamp yaptığı otele davet etti.



ERSUN YANAL İLE DE GÖRÜŞTÜ



Bunun üzerine Olcay hemen Trabzonspor'un kampına gelerek başkan Usta ile masaya oturdu. Uzun süren görüşmenin ardından taraflar el sıkışırken Olcay, Ersun Yanal ile de bir araya geldi. Olcay'ı Beşiktaş'tan sezon sonuna dek bedelsiz olarak kiralanması için söz kesen bordo- mavili kulüp, oyuncuya sadece Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar alacağı 700 bin Euro'yu ödeyecek.



OLCAY: GİTMEYE HAZIRIM!



Dün menajeriyle Antalya’da bir araya gelen Olcay’ın da, “Şu anki takımda görev yapma şansım oldukça az. Şartlar elverirse Trabzon’a gitmeye hazırım” sözleriyle transfere yeşil ışık yaptığı öğrenildi.