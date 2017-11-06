Trabzonspor, Antalya'da kamp yapacak

Süper Lig'de geride kalan 11 haftalık bölümde 13 puan toplayarak 12. sırada yer alan Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapacak.

Süper Lig'de geride kalan 11 haftalık bölümde 13 puan toplayarak 12. sırada yer alan Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapacak.



Bordo-mavililerin, yarın Antalya Belek'te toplanacağı ve 8 Kasım Çarşamba günü de ilk antrenmanını gerçekleştireceği bildirildi.



Karadeniz ekibinin, 12 Kasım Pazar gününe kadar çalışmalarını Antalya'da yapacağı, milli takımda yer alan oyuncuların kamp kadrosunda yer almayacağı belirtildi.



Altyapıdan birkaç oyuncunun da kamp kadrosuna dahil edileceği öğrenildi.



Bordo-mavili takımın geniş kadrosu nedeniyle oynamayan oyuncuları hazır görmeyen teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, kampta bu futbolcuları fiziksel açısından hazır hale getirmeyi planladığı kaydedildi.



