Son Dakika!
11 Ağustos 2017 20:49 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2017 21:05

Trabzonspor, Mustafa Akbaş'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı

Trabzonspor Kulübü, savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ın sözleşmesini 1 sezon uzattığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor, Mustafa Akbaş'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mustafa Akbaş ile olan mevcut sözleşmemiz 2018-2019 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Sözleşmeye göre oyuncuya, 2018-2019 futbol sezonu için, 2 milyon 750 bin lira garanti ücret ödenecektir." ifadesine yer verildi.

Etiketler: mustafa akbaş


0Yorum Yap