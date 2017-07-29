Trabzonspor 50. yılını kutlamaya hazırlanıyor

Trabzonspor Futbol Takımı, kulübün 50. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İspanya 1. Ligi (La Liga) ekiplerinden Alaves ile dostluk maçı yapacak.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor'un 50. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 2 Ağustos Çarşamba günü çeşitli etkinlikler düzenleneceği belirtildi.



Açıklamada, saat 10.00'da Trabzon Atatürk Alanı'nda çelenk merasimi ve ardından Sülüklü Mezarlığı'nda anma töreni yapılacağı kaydedilerek, saat 20.00'de Medical Park Stadyumu'nda başlayacak kutlama programında ise konser, halk oyunu, havai fişek ve ışık gösterilerinin yanı sıra taraftarlara özel sürprizler olacağı bildirildi.



Programın ardından saat 21.45'te futbol A takımının, Alaves ile dostluk maçı yapacağı ifade edilen açıklamada, müsabakadan sonra ise stadyumun arka tarafındaki sahilde meşale gösterisi gerçekleştirileceği duyuruldu.



2017-2018 sezonu öncesi takımın seyircisiyle ilk defa buluşacağı organizasyonda taraftarları tribünde görmekten mutluluk duyulacağı vurgulanan açıklamada, söz konusu karşılaşmanın biletlerinin 10 ila 35 liradan satışa sunulduğu kaydedildi.