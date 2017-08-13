Trabzonspor, 3 puanla başladı

Trabzonspor ile Atiker Konyaspor, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Kuruluşunun 50. yıl dönümünde zirveyi hedefleyen bordo-mavililerde galibiyeti getiren golleri 9. ve 90+2. dakikada Burak Yılmaz kaydetti.



Karadeniz ekibi, Medical Park Stadı'nda ilk kez oynadığı sezon açılış maçında aldığı 3 puanla, yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı.



Burak, golle başladı



Trabzonspor'da bin 919 gün sonra lig maçına çıkan Burak Yılmaz, ikinci dönemindeki ilk maçında 2 gol kaydetti.



Bordo-mavili futbolcu, karşılaşmanın 9. dakikasında beraberlik golünü kaydederek takımın bu sezonki ilk golüne imza attı.



Başarılı oyuncu, 90+2. dakikada takımına 3 puanı getiren gole adını yazdırarak, sezona iki gol birden atarak başladı.



En son Trabzonspor formasıyla 6 Mayıs 2012'de Süper Final Şampiyonluk Grubu'ndaki Fenerbahçe maçında rakip fileleri havalandıran Burak Yılmaz, bin 925 gün sonra da bordo-mavili takımla gol sevinci yaşadı.



Karşılaşmanın ardından bordo-mavili taraftarlar, Burak Yılmaz'ı tribünlere çağırarak, sevgi gösterilerinde bulundu.





