Bongonda ve Kamil Ahmet Çörekçi Trabzonspor'da

Trabzonspor, Bongonda ve Kamil Ahmet Çörekçi'yi KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'dan Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Kamil Ahmet Çörekçi'nin kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.



Bordo mavili kulübün Trabzon'a getirdiği 25 yaşındaki sağ bek, sağlık kontrolünden geçmişti.



BONGONDA AÇIKLAMASI



Trabzonspor Kulübü, İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen Theo Bongonda ile kiralama amaçlı transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Theo Bongonda'nın kulübümüze geçici transferi konusunda Celta Vigo ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.



Gece geç saatlerde İstanbul'a gelen 21 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu Bongonda, Celta Vigo formasıyla geçen sezon 42 resmi maçta 2 gol atıp, 6 asist yaptı.