Trabzon'dan İngiltere'ye 'akıllı' şehir kutusu

KTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Görmüş ve ekibi, İngiltere'nin Bristol şehri için "akıllı şehir sistemi" hazırladı. Ekip, Trabzon Teknokent'te akıllı şehir kutusu üretmeye de başladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sedat Görmüş ve ekibi, İngiltere'nin Bristol şehri için "akıllı şehir sistemi" hazırladı.



Görmüş ve ekibi, İngiltere'den aldıkları sipariş üzerine Trabzon Teknokent'te akıllı şehir kutusu üretmeye başladı. İlk aşamada 30 akıllı şehir kutusu üreten ekip, ikinci aşamada ise 500 kutu üretecek.



Yrd. Doç. Dr. Görmüş, İngiltere'nin Bristol şehrine yerleştirilecek olan kutuların birbirleriyle kablosuz olarak haberleşme imkanı sağlayacağını, bu uygulamanın sistemin temelini oluşturacağını söyledi.



Üretilen donanımın, şehrin belli noktalarına yerleştirilerek çevresel gürültüyü, çevredeki titreşimi, havadaki nemi, sıcaklığı, partikülleri, çeşitli gaz ve tozları ölçeceğini belirten Sedat Görmüş, sistemin kendilerinin ürettiği yazılımla çalışacağını ve farklı uygulamaların da sistemin platformuna eklenebileceğini anlattı.







Akıllı şehir sisteminin temel amacının, şehrin yaşanabilirliğini gözlemlemek olduğunu ifade eden Görmüş, "Ürettiğimiz akıllı kutuları şehir merkezine yerleştirip, şehir merkezindeki yaşam kalitesini ölçmeyi hedefliyoruz." dedi.



Akıllı şehir kutularına internet ile erişim olacağını, kutuların elde ettiği verileri insanların görebileceğini, böylelikle mobil uygulama üreten ve geliştirenlerin akıllı şehir uygulaması için yazılım üretebileceklerini anlatan Yrd. Doç. Dr. Görmüş, "Böylece yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına bu açık platform ön ayak olmuş olacak. Bu tür uygulamalar hem toplumun çevre bilincini geliştirecek hem de daha verimli şehircilik yaklaşımlarının geliştirilmesinin önünü açabilecek." ifadelerini kullandı.



Üretilen akıllı şehir sistemlerinin birim maliyetinin 200 dolar olduğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. Sedat Görmüş, sistemi yazılımıyla beraber İngiltere'deki belediyeye teslim edeceklerini kaydetti.