Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
Trabzon'un Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda S.S, M.A.Ş. ve A.C.G. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar esrar, kenevir tohumu, 3 hassas terazi, 105 lira, pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.