Trabzon'da hedef 61 bin Kur'an-ı Kerim

Trabzon Müftüsü Demir, "Kur'an-ı Kerim meali nüshalarının bir tanesi için 12 liralık bağış yapılması gerekiyor. Trabzon'da 61 bin Kur'an-ı Kerim meali için bağış toplama hedefimiz var." dedi.

Trabzon İl Müftüsü Keramettin Demir, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığınca hayata geçirilen "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında bilgilendirmede bulunmak üzere ziyaret ettiği Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir süre görüştü.



Demir, burada yaptığı açıklamada, Kur'an öğrenmek ve okumak isteyen ancak imkanları son derece sınırlı olanlara destek amacıyla "Hediyem Kur'an Olsun" projesinin hayata geçirildiğini belirterek şöyle konuştu:



"Kur'an-ı Kerimler ilk etapta İngilizce, Rusça, İspanyolca ve Fransızca dillerinde mealli olacaktır. Ayrıca talep doğrultusunda farklı dillerde de mealler hazırlanacaktır. Herkesin rahatlıkla okuyabileceği mealli Kur'an-ı Kerimler Balkanlar, Orta Asya ülkeleri, Kafkaslar, Latin Amerika ve Güney Asya ülkelerine ulaştırılacaktır."



Yurt içinde ise okullar, cezaevleri, kütüphaneler gibi kuruluşlardan gelen taleplerin değerlendirileceğini ifade eden Demir, şunları söyledi:



"Kur'an-ı Kerim meali nüshalarının bir tanesi için 12 liralık bağış yapılması gerekiyor. Trabzon'da 61 bin Kur'an-ı Kerim meali için bağış toplama hedefimiz var. Bağışlar Vakıfbank Trabzon Şubesi, il ve ilçe müftülükleri ile Türkiye Diyanet Vakfı şubelerine yapılabilecek. Bu konuda Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından da destek istedik."



Hacısalihoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kampanyaya destek olabilmek adına oda olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.