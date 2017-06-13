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13 Haziran 2017 17:16 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2017 17:19

Trabzon'da DEAŞ operasyonu

Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen operasyonda baba ile oğul gözaltına alındı.

Trabzon'da DEAŞ operasyonu

Trabzon'da, DEAŞ'ya yönelik düzenlenen operasyonda baba ile oğul gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Of ilçesinde DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı oldukları tespit edilen N.B (64) ve oğlu M.B'nin (24) adreslerinde operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 2 pompalı tüfek, 1 adet tabanca ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan baba oğlun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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