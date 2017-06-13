Trabzon'da DEAŞ operasyonu

Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen operasyonda baba ile oğul gözaltına alındı.

Trabzon'da, DEAŞ'ya yönelik düzenlenen operasyonda baba ile oğul gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Of ilçesinde DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı oldukları tespit edilen N.B (64) ve oğlu M.B'nin (24) adreslerinde operasyon düzenlendi.



Yapılan aramada 2 pompalı tüfek, 1 adet tabanca ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.



Gözaltına alınan baba oğlun emniyetteki işlemleri sürüyor.