Trabzon Valisi, Şehit Yunus Çavdar'ın Babaevini Ziyaret Etti
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, şehit Yunus Çavdar'ın babaevini ziyaret etti.
Kaynak: AA
Kaynak: AA
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