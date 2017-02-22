Trabzon tesisleşmede altın çağını yaşıyor

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Öztürk, son 14 yılda yapılan yatırımlarla Trabzon'un tesisleşme bakımından altın çağını yaşadığını ifade etti.

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, son 14 yılda yapılan yatırımlarla Trabzon'un tesisleşme bakımından altın çağını yaşadığını ifade etti.



Öztürk, yaptığı açıklamada, Trabzon'un bir spor şehri olduğunu ve insanların burada sportif faaliyetlerde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.



Kentte, olimpiyatlara sporcu gönderen branşlarda faaliyetler yapıldığını aktaran Öztürk, "Yaklaşık 64 branşın 47'si ilimizde bilfiil yapılıyor. Futbol, hentbol, voleybol, basketbol, judo, masa tenisi gibi alanlarda süper ligde mücadele eden takımlarımız var." dedi



Son 14 yılda hükümetin yatırımlarıyla Trabzon'a çok ciddi spor tesislerinin kazandırıldığını ifade eden Öztürk, "Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç, şehrimizin spor hamlelerinde yakın takipçimiz. Yine Sayın Bakanımız Süleyman Soylu tesislerin takipçisi ve talimatları var. Valimiz Yücel Yavuz Bey her zaman yanımızda." diye konuştu.



Trabzon'a tesis yatırımının süreceğini vurgulayan Öztürk, "Son 14 yılda yapılan yatırımlarla Trabzon tesisleşme bakımından altın çağını yaşıyor. Tesisleşmede altın çağımız bitmeyecek, büyüyerek devam edecek." ifadelerini kullandı.