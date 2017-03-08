Trabzonspor Okay Yokuşlu ile anlaştı

Trabzonspor, sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek Okay Yokuşlu ile de anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, iç transferde Yusuf Yazıcı'dan sonra, sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek Okay Yokuşlu ile de anlaşmaya vardı.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, görüşmeler sonucunda Okay'ın sözleşmesinin uzatılması hususunda anlaşma sağlandığı belirtildi.



Açıklamada, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da yarın imza töreni yapılacağı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın da törene katılacağı kaydedildi.



Öte yandan, Okay Yokuşlu'nun sözleşmesinin 2019-2020 sezonuna kadar uzatılacağı öğrenildi.