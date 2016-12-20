Trabzon merkezli FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında Trabzon merkezli 8 ilde düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ'nün Maçka ilçe yapılanmasına yönelik 4 Aralık'ta Trabzon merkezli Ankara, Konya, Çankırı, Kayseri, Balıkesir, Van ve İzmir'de eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 12'si adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden örgütün 2 "ilçe ablası" ve mütevelli heyeti üyesinin de bulunduğu 9'u tutuklanırken, 3 zanlı savcılıktan serbest bırakıldı.



Gözaltındaki diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA