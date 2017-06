Tozan yola ıslak halı serdiler

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde, araç geçişlerinde kalkan tozdan rahatsız olan vatandaşlar yola ıslak halı serdi.

Satıbeyler Mahallesi İnönü Sokak'ta ikamet eden bazı vatandaşlar, tozduğunu iddia ettikleri ve belirli aralıklarla suladıkları yola halı sererek geçici çözüm bulmaya çalıştı.



Mahalle sakinlerinden Kenan Albuzlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir özellikle araç geçişleriyle yoldan kalkan tozun içerisinde yaşama zorunda kaldıklarını söyledi.



Bir an önce bu durumdan kurtulmak istediklerini belirten Albuzlu, "Eşim astım hastası. Pencereyi açamıyor. İçerisi toz doluyor. Evin önüne çıkamıyor. İtfaiye arabası gelip suluyor ama yarım saat sonra tekrar toz duman içerisinde. Biz buna çözüm bulamadık." diye konuştu.



Albuzlu, tozdan kurtulmak istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Halı kuruyana kadar toz yemeyiz.' dedim. Evdeki eski halıları topladım, ısladım. Toz o an gitti. Baktım, çocuklarda evin önünde rahat top oynamaya başladılar. Komşular bunu gördü. 'Biz de destek verelim.' dediler. Onlar da kullanmadıkları halıları attı. Kurumasın diye sulamaya başladılar. Herkes kendi evinin şebekesinden suluyor. Her geçişimizde elimiz gözümüz toz içerisinde. Biz kalıcı bir çözüm istiyoruz. Biz, 'Tozdan kurtulalım.' diye yaptık bunu."



Birten Yılmaz da tozdan dolayı balkonunu kapatmak zorunda kaldığını kaydederek, evlerinin önünde oturamadıklarını ve çamaşır asamadıklarını dile getirdi.



Bakacakkadı Belediye Başkanı Sezgin Özdemir, beldeyi yaşanabilir ve güzel kılmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve söz konusu mahallede çalışma yaptıklarını belirterek, "Mahallenin yolunu 'yapmamazlık' yapmıyoruz. Biz alt yapısını hazırlamışız. Su şebekesini tamamen yenilemişiz. Şu an bir tek doğal gaz geliyor. O da mart ayında inşallah döşenecek. Günde oraya 10 sefer sulama yapıyorum." ifadelerini kullandı.