Toyota HazırCevap yayında

Toyota, sektöründe yine bir ilk olan yapay zeka uygulaması "Toyota HazırCevap"ı müşterilerinin hizmetine sundu.

Toyota, sektöründe yine bir ilk olan yapay zeka uygulaması "Toyota HazırCevap"ı müşterilerinin hizmetine sundu. İlk aşamada Facebook Messenger üzerinden çalışacak olan ve "Toyota HazırCevap" olarak adlandırılan yapay zeka uygulaması ile Toyota ile ilgili her türlü bilgiye ulaşmak artık son derece hızlı ve kolay olacak.



Toyota açıklamasına göre, Toyota dijital dünyadaki yeniliklerini ara vermeden sürdürüyor.



Geleceğin teknolojisi olarak görülen "Toyota HazırCevap" chatbot sistemi için yaklaşık 1 yıl süren geliştirme çalışması yapıldı. Son derece pratik bir sistem olan chatbot uygulaması ile web sitesi içinde aranılan bilgi için harcanan zamandan da büyük tasarruf sağlanıyor.



Kullanıcılar, en yakın bayi ve servisten, otomobillerin özellikleri ve fiyatlarına, test sürüşü imkanlarından kampanyalara kadar sorularının karşılığını anında öğrenebilecekler. Bunun için yapılması gereken tek şey Facebook Messenger’daki ara kısmına Toyota Türkiye yazıp sohbeti başlatmak.