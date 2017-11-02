Tottenham ve Manchester City üst turu garantiledi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı. Tottenham ve Manchester City, üst tura yükselmeyi garantiledi.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.
G Grubu'nda lider Beşiktaş, konuk ettiği Monaco ile 1-1 berabere kalarak, puanını 10'a çıkardı. Grubun diğer maçında Porto, ağırladığı Leipzig'i 3-1 yenerek, 6 puanla ikinci sıraya yükseldi.
Cüneyt Çakır'ın yönettiği H Grubu maçında Tottenham, ağırladığı Real Madrid'i 3-1 yendi. Bu skorla Tottenham, bir üst tura çıkmayı garantiledi.
F Grubu'nda Manchester City, deplasmanda Napoli'yi 4-2 yenerek 4'te 4 yaptı. Bu sonuçla, puanını 12'ye çıkaran Manchester City, üst turu garantilerken, Napoli 3 puanda kaldı.
Maçların sonuçları şöyle:
E Grubu:
Liverpool (İngiltere) - Maribor (Slovenya): 3-0
Sevilla (İspanya) - Spartak Moskova (Rusya): 2-1
F Grubu:
Napoli (İtalya) - Manchester City (İngiltere): 2-4
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda): 3-1
G Grubu:
Beşiktaş - Monaco (Fransa): 1-1
Porto (Portekiz) - Leipzig (Almanya): 3-1
H Grubu:
Tottenham (İngiltere) - Real Madrid (İspanya): 3-1
Borussia Dortmund (Almanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1