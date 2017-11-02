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02 Kasım 2017 12:22 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2017 12:26

Tottenham ve Manchester City üst turu garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı. Tottenham ve Manchester City, üst tura yükselmeyi garantiledi.

Tottenham ve Manchester City üst turu garantiledi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

G Grubu'nda lider Beşiktaş, konuk ettiği Monaco ile 1-1 berabere kalarak, puanını 10'a çıkardı. Grubun diğer maçında Porto, ağırladığı Leipzig'i 3-1 yenerek, 6 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği H Grubu maçında Tottenham, ağırladığı Real Madrid'i 3-1 yendi. Bu skorla Tottenham, bir üst tura çıkmayı garantiledi.

F Grubu'nda Manchester City, deplasmanda Napoli'yi 4-2 yenerek 4'te 4 yaptı. Bu sonuçla, puanını 12'ye çıkaran Manchester City, üst turu garantilerken, Napoli 3 puanda kaldı.

Maçların sonuçları  şöyle:

E Grubu:

Liverpool (İngiltere) - Maribor (Slovenya): 3-0

Sevilla (İspanya) - Spartak Moskova (Rusya): 2-1

F Grubu:

Napoli (İtalya) - Manchester City (İngiltere): 2-4

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda): 3-1

G Grubu:

Beşiktaş - Monaco (Fransa): 1-1

Porto (Portekiz) - Leipzig (Almanya): 3-1

H Grubu:

Tottenham (İngiltere) - Real Madrid (İspanya): 3-1

Borussia Dortmund (Almanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Etiketler: manchester cityşampiyonlar ligitottenham4. haftagrup


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