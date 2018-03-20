Tosuncuk'un eşinden şok ifadeler

Binlerce kişiyi “Çiftlikbank” adı altında bir organizasyonla milyonlarca lira dolandırdıktan sonra kayıplara karışan Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın ifadesinde eşinin uluslararası bağlantıları ve kurduğu diğer şirketler hakkında da bilgiler verdi.

Mehmet Aydın’ın Almanya, Amerika, Azerbaycan ve Dubai’de de yatırımcıları olduğunu ve bu yatırımcılara güçlü görünmek için Dubai’de bir şirket kurduğunu anlatan Sıla Aydın “Uruguaysüreli vatandaşılığı aldığını ve orada mal edindiğini sonradan öğrendim” dedi.

“Eksik paraların yerine bitcoin koyuyordu”

“Akhisar’da 1000, 2000 kadar bitcoin makinası vardı. Bu makinaları getirtmek için yurtdışındaki birine yüklü miktarda para göndermişti. Ancak onlara devlet el koydu. Sonrasında bunları İzmir bayisi H.C ile yurtdışından getirdiler. Ancak ne kadar getirdiklerini bilmiyorum. O dönemde Mehmet Aydın’ın bitcoin üretimine ihtiyacı vardı. Çünkü şirket adına eksik görünen paraların buradan telafi edilmesi gerekiyordu. Burada üretilen bitcoinler Mehmet Aydın’ın kendi şahsi hesabına aktarılıyormuş.”

“Almanya ve ABD’de yatırımcıları var”

“Mehmet Aydın’ın Dubai ile bağlantısı vardı. Buradaki şirketin yüzde 30’u Mehmet’in üzerine yüzde 70’i ise şirketin Türkiye Genel Müdürü N.K’nın oğlu Ü.K’nın üzerine kayıtlı. Ayrıca Almanya, Amerika, Azerbaycan ve Dubai’de de yatırımcılara kendilerini yüksek göstermek için şirket kurdurdular. Ancak oradan çok fazla gelir olmuyordu. Sonrasında Sakarya’nın Taraklı ilçesinde çiftlik kurdular. Tuzlukçu’da da bir çiftlik projesi vardı. Karacabey’de de arı çiftliği var. Boşanma aşamasında olduğumuz için Mehmet Aydın’ın Uruguay’da süreli vatandaşlık aldığını ve mal varlığı edindiğini sonradan öğrendim. En son 3 Ocak 2018’de İstanbul’da görüştük.”

Kaynak: ajanslar