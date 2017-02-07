Torununa yapmıştı, galeri kurup ihracata başladı

Aydın'da torunları için yaptığı araç maketlerinin internette paylaşılmasının ardından, birçok ülkeden sipariş almaya başlayan İsmail Erzurumluoğlu, galeri kurup maket araç ihracatına başladı.

Aydın'da yaşayan 63 yaşındaki İsmail Erzurumluoğlu, emekli olduktan sonra torunları oynasın diye yaptığı el emeği kamyon, otobüs gibi maket araçlarına dünyanın pek çok ülkesinden talep gelince galeri kurup ihracatına başladı.



Efeler ilçesinde 4 yıl önce torunu için yaptığı araç maketlerinin internetten paylaşılmasıyla Türkiye'nin birçok kentinden sipariş alan Erzurumluoğlu, hobi olarak başladığı işi ticarete döktü.



Erzurumluoğlu, Türkiye'deki siparişleri yetiştirmeye çalışırken dünyanın birçok ülkesinden talep gelince Toptan Gıda Çarşısı'nda bin 400 metrekarelik atölye kurdu.



Emekli olunca torunlarına araç maketleri yaparak vakit geçirmeyi hayal ederken kendini uluslararası ticaretin içinde bulan Erzurumluoğlu, yaptığı açıklamada, hobi amaçlı başladığı araç maketin, ciddi uğraş isteyen bir işletmeye dönüşmesinin gururunu yaşadığını söyledi.



TALEPLERİ YETİŞTİREMİYOR



Emeklilik günlerinde vakit geçsin diyerek yaklaşık 40 yıl önce oğlu için el emeğiyle yaptığı otobüs maketinin benzerini torunları için yaptığını dile getiren Erzurumluoğlu, "Çocuklarım bunları internetten paylaşmış. Büyük ilgi gördü. Türkiye'nin birçok ilinden almak istediler." dedi.



Erzurumluoğlu, vakit geçsin, evin bütçesine de katkı olsun diye bazı birkaç siparişe cevap verdiğini, günden güne işlerin arttığını farkettiğini, talepleri karşılamak için mevcut atölyesini büyüttüğünü kaydetti.



Gelen siparişlerin altından kalkmakta güçlük çektiklerini dile getiren Erzurumluoğlu, şöyle devam etti:



"Yetişmek mümkün değil. Benim burada en az 15-20 kişilik bir ekip olmam lazım ki siparişleri alıp yapabileyim. Benden istenen 10 adet değil, en az 50 adet. O rakamlarda seri üretime geçmem gerekiyor. Fabrikasyon sistemiyle her bir parçasını üretip, tezgahlarda 8-10 kişinin onu montajlaması sonra ambalajlaması gerekiyor. Ancak ben burada hepsini tamamen elle yapıyorum.