Tornacıdan 3 şanzımanlı ve LPG'li arazi aracı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde torna atölyesi işleten Durmuş Yiğit, bölgenin coğrafi koşullarını göz önünde bulundurarak profil demirden 3 şanzımanlı ve LPG ile çalışan arazi aracı üretti.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde torna atölyesi işleten Durmuş Yiğit, bölgenin coğrafi koşullarını göz önünde bulundurarak profil demirden 3 şanzımanlı ve LPG ile çalışan arazi aracı üretti.



Yeni Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde, hurdaya ayrılan bir otomobilin motorunu modifiye ederek 16 vitesli aksama dönüştüren 45 yaşındaki Yiğit, bu motoru arazi aracına monte etti. Kapadokya bölgesindeki engebeli arazi ve vadilerde deneme sürüşü yapan Yiğit'in imal ettiği arazi aracına diğer esnaf da ilgi gösteriyor.



Yiğit, yaptığı açıklamada, aracın yapım projesi üzerinde yaklaşık 2 yıl çalıştığını, parçaları tamamladıktan sonra ise 45 günlük süreçte hazır hale getirdiğini anlattı.



25 BİN LİRAYA MAL OLDU



Arazi aracını LPG'li olarak tasarlayıp yapan Yiğit, "Araçta güçlendirilmiş 3 şanzıman var, 16 vites ile saatte 160 kilometre hız yapabilme kapasitesine sahip. Aracımızın hem arazi koşullarında, hem de yolda gitme özelliği var." dedi.



Yiğit, arazi sürüşlerinde aracın devrilme riskini göz önünde bulundurarak şoför ve yolcu kısmının çevresine çelik bariyerle güçlendirildiğini belirterek şöyle devam etti:



"Çift çeker arazi aracı hidrolik direksiyona sahip. 850 kilogram ağırlığında, hazır hale getirmek bana yaklaşık 25 bin liraya mal oldu. Çevresi çelik bariyer ve güçlendirilmiş borularla desteklediği için takla atsa bile içindeki insana hiçbir zarar vermemesini sağlayacaktır."