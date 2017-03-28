Torbalı'nın ihracatta hedefi 1 milyar doları aşmak

Türkiye dış ticaretinin önde gelen ilçeleri arasında yer alan İzmir'in Torbalı ilçesinde, bu yıl 1 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İzmir Limanı ve Adnan Menderes Havalimanına yakınlığı ile özellikle yabancı sermaye yatırımlarını çeken cazip koşullara sahip İzmir'in Torbalı ilçesi, tütün, mobilya, kimya ve tekstil sektöründen dev şirketlerin üretim tesislerine ev sahipliği yapıyor.



Genelde dünya pazarları için üretim yapan firmaların tercih ettiği ilçede 700'e yakın fabrikadan geçen yıl 932 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.



İzmir'in vergi yükünün yüzde 55'ini karşılayan ilçedeki tesislerde 45 bin kişi çalışıyor.



Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, TİM verilerine göre geçen yıl gösterdikleri performansla ihracatta Eskişehir, Aydın, Muğla, Van, Balıkesir, Malatya, Samsun, Uşak ve Kütahya'nın da aralarında bulunduğu 66 ili geride bıraktıklarını söyledi.



Türkiye'nin ihracatta atılım yılı olarak belirlediği 2017 yılının kendileri için de önemli olduğunu, bu yıl ihracatta 1 milyar dolar sınırını geçmeyi hedeflediklerini dile getiren Olgun, şöyle konuştu:



"Geçen yıl dünya pazarlarında yaşanan sıkıntılara rağmen ihracatta önceki yıla göre yüzde 20'lik artış göstermeyi başardık. Devam eden yatırımların devreye girmesiyle istihdamda 50 bin, vergi tahakkukunda da 30 milyar liraya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. İstihdam seferberliği kapsamında ilçeye özel bir çalışma başlattık. Üye firmalarımızla tek tek görüşüyoruz. Hedefimiz bu yıl içinde istihdama 5 bin kişi ilave etmek." dedi.