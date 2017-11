'Torba tasarı' hangi düzenlemeleri içeriyor?

MTV, net asgari ücretin düşmemesi, gazilerin istihdam edilebilmesi, okullar, yurtlar ve hastanelere indirimli veya ücretsiz su verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren "torba tasarının" görüşmelerine TBMM'de yarın devam edilecek.

MTV, net asgari ücretin düşmemesi, gazilerin yaş sınırı aranmadan istihdam edilebilmesi, Hazinenin 37 milyar lira ek borçlanabilmesi, okullar, yurtlar ve hastanelere indirimli veya ücretsiz su verilmesi gibi önemli konularda düzenlemeler içeren "torba tasarının" görüşmelerine TBMM Genel Kurulunda yarın devam edilecek.



Kamu lojmanlarının satılması, projesi olan ancak kaynağı bulunmayan girişimcilere finansman sağlanması, terk edilmiş gemiler sorunu ile FATİH projesine KDV müstesnası getirilmesine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı 127 maddelik "torba tasarı" beş bölüm halinde ele alınacak.



Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, yarın birinci bölüm üzerinden müzakere edilecek.



Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre, araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı, 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olacak.



Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için; fiyatı 40 bini aşmayanlarda 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.



MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.



MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için, fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira; 1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira; 2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.



MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.



31 ARALIK 2017'TEN ÖNCE TESCİL EDİLEN ARAÇLAR



Tasarıda, 31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için 1 Ocak 2018'den itibaren uygulanacak MTV'ye ilişkin bilgiler de yer alıyor.



Buna göre; MTV, 1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira, 1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira, 1601 cc-1800 cc arası araçlarda 2 bin 284 lira, 1801 cc-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira, 4001 cc ve yukarısı araçlarda 29 bin 483 lira olacak.



Konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşme hizmetlerinden farklı farklı alınan ÖİV, her bir hizmet için yüzde 7,5 olacak.



Çalışanların ücretlerinin 2017 yılı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında bin 404 liranın altına düşmemesi (net asgari ücret) için ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.



Tasarıyla, "terk edilmiş gemiler" ya da sahibi belli olsa bile "üzerinde takyidat bulunan terkedilmiş gemiler" sorunu gideriliyor.



Buna göre, liman başkanlığı; idari sorumluluk sahasında can, mal, çevresel risk taşıyan, seyir ve seferin selametine engel olabilecek vaziyette karaya oturan, yan batık, batık, terk edilmiş veya atıl halde bulunan gemileri ve eşyasını çıkaracak ya da bulunduğu yerden kaldıracak. Bu süre 45 günden fazla olamayacak.



Belirlenen müddet, gemi yabancı bayraklı ise geminin sicile kayıtlı olduğu devletin ilgili makamlarına, donatana ve kaptana bildirilecek; bu kişilerin adresleri bilinmiyorsa herhangi bir uluslararası denizcilik bülteninde ilan edilecek. Gemi Türk bayraklı ise donatan veya kaptana bildirilecek. Bu kişilerin adresleri bilinmiyorsa yurt düzeyinde dağıtımı yapılan ve tirajı 100 binin üzerinde olan gazetede ilan edilecek.



Tayin edilen süre içinde, bildirimde bulunulanlara ulaşılamaması veya ulaşılsa dahi ilgililer tarafından geminin çıkarılmasından ya da bulunduğu yerden kaldırılmasından imtina edilmesi halinde liman başkanı, gemi ve eşyasını çıkarmaya, çıkarttırmaya, kaldırmaya, kaldırtmaya, imha ettirmeye, satmaya ve sattırmaya yetkili olacak.



MERKEZ BANKASI HER TÜRLÜ BİLGİ VE BELGEYİ İSTEYEBİLECEK



Merkez Bankası, gerçek ve tüzel kişilerin döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla belirleyeceği gerçek ile tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilecek.



Bilgi ve belgelerin verilmemesi, gerçeğe aykırı verilmesi ya da usule uygun olmayan biçimde verilmesi fiilleri adli suç olarak düzenlenecek.



Tasarıyla, Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında başta KDV olmak üzere, diğer vergi ve benzeri mali yükümlülüklerde istisna sağlanacak.



Buna göre, projenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren düzenlenen sözleşmelere ilişkin olarak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan ithalatlar ile Bakanlığa yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV'den müstesna olacak.



TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM HAKKI



Terörle Mücadele Kanunu kapsamında istihdam hakkı bulunan hak sahipleri, yaş sınırı aranmaksızın bu haktan yararlanacak.



Terörle mücadele sırasında yaralanan vazife malulleri ile 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin bastırılmasında yaralanan ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunları, hizmetli yerine memur kadrosuna atanabilecek.



Bazı kamu lojmanları satışa çıkacak.



Hazineye ait olup belediye mücavir alan sınırları içinde tarımsal amaçlı kullanılan araziler kullanıcılarına doğrudan satılabilecek.



TURİZM YATIRIMCILARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER



Tasarı, turizm yatırımcıları için de önemli düzenlemeler getiriyor. Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla uzatabilecek, isterlerse tesislerin olduğu yerleri satın alabilecek.



Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar ile ticari amaçla, makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara, satışa arz edenlere, bulunduran ve nakledenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilecek.



Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle; net borç kullanımı tutarı, 2017 yılı için 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Bakan ve Bakanlar Kurulu tarafından artırılan net borç kullanım tutarına 37 milyar Türk Lirası ilave edilerek uygulanacak.



YERLİ TELEFON HATLARININ KULLANILMASI TEŞVİK EDİLECEK



Makinelerarası (M2M) haberleşme kullanımında büyük artışlar yaşanması nedeniyle M2M kullanımındaki artışın ülkeye sağlayacağı faydaların artırılması için M2M aboneliklerinden alınan telsiz ücretlerine muafiyet getirilecek.



M2M cihaz üreticilerinin, yabancı menşeli operatörlere ait SİM kartlar yerine, Türkiye ile yetkilendirilmiş işletmecilere ait SİM kartların kullanımı cazip hale gelecek.



Belediye ve bağlı idareler, mabetlerin yanı sıra eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere de indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilecek.



Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süresi azami üç yıl olacak ancak bu süre on yıla kadar artırılabilecek.



Meyveli gazoz, alkolsüz bira ve enerji içeceklerinden yüzde 20 ÖTV alınacak; limonata ve meyve aromalı maden suları kapsam dışında kalacak.



SAVUNMA SANAYİİ DESTEKLEME FONUNA DESTEK



Savunma Sanayii Destekleme Fonuna; Gelir ve Kurumlar Vergisi tahsilat toplamı üzerinden yüzde 6, Veraset ve İntikal Vergisi tahsilat toplamı üzerinden yüzde 25, Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsilat toplamı üzerinden yüzde 20, Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna gelir ve kurumlar vergisi tahsilat toplamı üzerinden yüzde 2,8 pay verilecek.



İmalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için Kurumlar vergisinde uygulanan indirimler 2018'de de devam edecek.



Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile Belediye Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarının alınması, 31 Aralık 2017 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine ertelenecek.



"Projesi olan ancak kaynağı bulunmayan girişimcilere finansman sağlayacak" kitle fonlaması uygulaması hayata geçiriliyor.



Bakanlar Kurulu, "başlangıç ve bitiş tarihleri belirtmeden", 1 saati aşmamak şartıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkili olacak.



Milli Eğitim Bakanlığınca ücretsiz dağıtılacak ders kitaplarına ilişkin 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları belli istekliler arasında ihale usulü uyarınca yapılabilecek.