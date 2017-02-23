Torba kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda,mükelleflere vergi indirimi ve yabancılar ile gurbetçilere konut ve iş yeri satışında KDV istisnasını da içeren "torba kanun teklifi" kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulunda, mükelleflere vergi indirimi, Ahilik Esnaf Sandığı kurulması, yabancılar ile gurbetçilere konut ve iş yeri satışında KDV istisnası, TEDAŞ ve tarımsal kredi alacaklarının yeniden yapılandırılması düzenlemelerini de içeren "torba kanun teklifi" kabul edilerek, yasalaştı.