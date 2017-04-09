Topuk Yaylası "tabiat parkı" ilan edildi

Kütahya'nın Domaniç ilçesi sınırlarında yer alan Topuk Yaylası, Orman ve Su işleri Bakanlığınca "Türkiye'nin 210'uncu tabiat parkı" olarak ilan edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin tabii, kültürel ve rekreasyonel kaynak değerlerine sahip yöreleri, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu'na göre "milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtı" olarak Bakanlık tarafından koruma altına alınıyor.



Bu doğrultuda son olarak, Kütahya'nın Domaniç ilçesi sınırlarında bulunan Topuk Yaylası, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından "Türkiye'nin 210'uncu tabiat parkı" ilan edildi.



Kütahya merkeze 101 kilometre mesafede ve Domaniç-İnegöl Karayolu'nun 11'inci kilometresinde yer alan tabiat parkı, 780 dekarlık orman alanı içerisinde yer alıyor.



"81 İL İÇİN TABİAT TURİZMİ MASTER PLANLARINI TAMAMLADIK"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Topuk Yaylası Tabiat Parkı'nın orman ve göl ekosistemini bir bütün olarak ihtiva ettiğinin altını çizerek, "Bu eşsiz tabii güzelliğe sahip tabiat parkımız, yeşil ve mavinin iç içe geçmesi ile yüksek bir peyzaj değeri taşıyor. Koruma altına aldığımız bu alanı vatandaşlarımız muhakkak gidip görmeliler." ifadesini kullandı.



Korunan alanları hem adet hem de alan olarak sürekli artırdıklarını vurgulayan Eroğlu, Topuk Yaylası Tabiat Parkı'nı bilimsel değerinin yanında estetik değeriyle de koruma altına aldıklarını aktardı.



Tabiatı her zaman koruduklarını ve gelişmesi için desteklediklerini kaydeden Bakan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Milli parklar ile tabiat parklarını ziyaretçilerin ilgi odağı haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen yıl korunan alanlarımızı ziyaret edenlerin sayısı artıyor. Türkiye'de 'turizm' denilince güneş ve deniz akla geliyor. Özellikle sahillerde milyarlarca dolarlık yatırımlar yapılıyor. Oysa dünyanın birçok ülkesinde ekoturizm gelişiyor. Biz de bu tabiat harikası alanlarımızda ekoturizmi geliştirmek istiyoruz. Bu çerçevede 81 il için tabiat turizmi master planlarını tamamladık ve turizm alanlarını belirledik. Bu alanları turizmin de gözdesi haline getireceğiz."



