Toplumu germeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, "Bu referandumu, bulunduğu çizginin dışına çıkarıp toplumu germeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "CHP'yi Allah ıslah etsin. Siz FETÖ ile PKK ile bölücü örgütlerle iş tutarak milletin gönlüne giremezsiniz. Milletin yolundan saparsanız millet de sizi arasına almaz, size hak ettiğiniz cezayı da dersi de verir." dedi.



Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, insanların olduğu gibi ülkelerin de kaderleri bulunduğunu, tarihin akışı içinde her memleketin kendi kaderini yaşadığını belirterek, Türkiye'nin de son bir asırdır kaderinde darbeler, ekonomik krizler, siyasi belirsizlikler ve terör bulunduğunu söyledi.



Türkiye'nin imtihanlarının her daim kolay olmadığını ama yiğit milletin, gazi ve aziz milletin tüm zorluklara tarihin her döneminde göğüs gerdiğini ifade eden Yıldırım, "İnsanlık mazisinde bir örnek daha gösterin ki 16 kez yıkılsın ama milleti 17'nci kez devletini kursun. Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyetidir, bu milletin adı aziz Türk milletidir." diye konuştu.



AK Parti'nin de siyasi anlayışının temellerini bu harçlarla doldurduğunu, gözü, kulağı ve yüreği millete dönük yönetim anlayışıyla hareket ettiğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Gözü, kulağı ve yüreği millete dönük yönetim anlayışımızı aziz milletimiz de takdir etti, takdir ediyor. Bu yüzden girdiğimiz her seçimden AK Parti olarak yüzümüzün akıyla çıktık. Seçimlerin ertesi günü yine insanımıza koşup hizmet üretmeye devam ettik. Kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız siyasi yasaklı olduğu dönemleri yaşadı, e-muhtıralar gördük, parti kapatmalara şahit olduk. Çeşitli bahanelerle iç karışıklık çıkartmak isteyenlerin hedefine konduk. Ömrübillah bir araya gelemez denilen çevreler milletle aramızdaki köprüleri yıkmak için bir araya geldiler, beraber çalıştılar.



Hepsini en acı şekilde tecrübe ettik, yaşadık ama milletimiz için yeri geldi duymadık, görmedik, yeri geldi sustuk. Ancak hep mücadele ettik. Ne dedik böyle durumlarda; 'Olanda bir hikmet var.' Milletimiz için şiarımız belliydi. Gelse celalinden cefa / Yahut cemalinden vefa / İkiside cana safa / Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Bazı çevreler bunu suistimal etmeye kalkmadı mı? Elbette kalktılar, Merhum Akif'in deyimiyle milletimiz için takındığımız yumuşak başlılığımızı anlayamadılar. Bizi uysal koyun zannettiler, boynumuzdan çekip sürüklemek istediler, o zaman da duvara çarptılar. Siyaset mühendisliği yapmaya çalıştılar. 100 yıl sonra bile hukuk ve siyaset çevrelerinde utançla anılacak 367 icadını çıkardılar. Gazi Meclise, milletin öz iradesine ipotek koymaya çalıştılar."



"BU İŞİN MÜSEBBİBİ CHP'DİR"



Başbakan Yıldırım, yapılacak anayasa değişikliğinin müsebbibinin CHP olduğunu vurgulayarak, "2007'de Meclisin en büyük partisine, 363 milletvekili bulunan partiye, cumhurbaşkanı seçtirmeyen, bunun için hukuk ihdas eden anamuhalefet partisi bu işin başlangıcına sebep olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.



Yıldırım, O dönem anamuhalefet partisi CHP'nin, AK Parti'ye cumhurbaşkanı seçtirmemek için vesayet odaklarının sözcülüğünü yaptığını, bugün de CHP'nin anayasa değişikliğini engellemek için bütün marjinal odaklarla aynı fotoğrafı verdiğine dikkati çekti.



Birkaç gün önce "PKK 'hayır' dediği için, FETÖ 'hayır' dediği için biz bu anayasa değişikliğine 'evet' diyoruz" dediğini anımsatan Binali Yıldırım, "Biz, cevabı muhattaplarından beklerken cevap CHP'den geldi. CHP, zaten onların kayığına binmiş vaziyette. CHP'yi Allah ıslah etsin. Siz FETÖ ile PKK ile bölücü örgütlerle iş tutarak milletin gönlüne giremezsiniz. Milletin yolundan saparsanız millet de sizi arasına almaz, size hak ettiğiniz cezayı da dersi de verir. Eğer 15 yıldır bunu anlamadıysanız bugün bir fırsat düştü önünüze, hiç değilse bu referandumda ıskalamayın, milletin gönlüne girmeyi başarın, ondan sonra sizin de bahtınız açılsın." ifadelerini kullandı.



"TOPLUMU GERMEYE ÇALIŞANLARA ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"



Başbakan Yıldırım, "Çok şükür milletin desteğini, teveccühünü gördük. Teveccühünü görmediğimiz toplumsal kesimleri de ilk günkü gibi saygıyla karşılıyoruz, karşılamaya da devam edeceğiz. Bunu şunun için söylüyorum: Bu referandumu akıl dışı siyasi söylemlerle, ölüm-kalım meselesi gibi gösterenler var. Bunlara, aziz milletim kulak asmasın. Bu referandumu, bulunduğu çizginin dışına çıkarıp toplumu germeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.