Toplu iş sözleşmesinde değişiklik

"Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelik, Resmi Gazete'nin 7 Aralık 2013 tarihli sayısında yayımlanan "Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucu ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikleri içeriyor.

- ÖZEL HAKEMİN KARAR VERME SÜRESİ VE ÜCRETİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Yeni yönetmelikte en kapsamlı değişiklik, yönetmeliğin "Toplu Çıkar Uyuşmazlıklarında Özel Hakem İncelemesinde Uygulanacak Usul Hükümleri" düzenleyen 5. bölümünde yer alan, özel hakemin karar verme süresi ve ücreti ile ilgili düzenlemeleri içeren 29. maddede yapıldı.



Söz konusu maddedeki değişiklikle eski yönetmelikteki 4 fıkrada değişiklikler yapıldı ve bu maddedeki fıkra sayısı 7'ye çıkarıldı.



Buna göre özel hakem, uyuşmazlığı incelemeye başladığı tarihten itibaren 30 gün içinde kararını verecek ve kararı derhal yazılı olarak taraflara ve görevli makama tebliğ edecek.



Yüksek Hakem Kurulunun özel hakem olarak seçilmesi durumunda, yönetmeliğin 25. maddesinde öngörülen tazminat tutarındaki özel hakem ücreti, tebliğ tarihinden itibaren 3 iş günü içinde muhasebe biriminin ya da illerde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün, ilçelerde ise Mal Müdürlüğünün kasa veya banka hesabına, aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit olarak yatırılacak ve ödeme bilgileri kurula gönderilecek.



İllerde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü, ilçelerde Mal Müdürlüklerine yatırılan tutarlar muhasebe birimleri arası işlemler hesabı aracılığıyla muhasebe birimine gönderilecek, muhasebe birimi tarafından da emanetler hesabına aktarılacak. Emanetler hesabına alınan tutara ilişkin bilgiler aylık olarak genel sekretere bildirilecek.



Yönetmelikte "emanetler hesabı" kavramında da değişikliğe gidildi. Yönetmeliğin 3. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde yapılan söz konusu değişiklikle emanetler hesabı, 27 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde tanımlanan hesap" olarak değiştirildi.



Yeni yönetmeliğe göre emanetler hesabından yapılacak harcamalar, genel sekreter tarafından muhasebe birimine verilecek ödeme talimatı ile gerçekleştirilecek



Ödemeler, harcamanın çeşidine göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgelere göre yapılacak.



Tarafların, kurulu özel hakem olarak seçmeleri nedeniyle 2. fıkraya göre yatırdıkları tazminat tutarındaki özel hakem ücreti, kurulun ön ve esas hakkındaki karar toplantısına katılanlara ödenecek. Bu maddeye göre yapılacak ödemeler 25. maddedeki tazminat ödemeleri ile ilişkilendirilmeyecek.



Kurulun özel hakem olarak seçilmesi halinde, bilirkişilere ve tanıklara ödenecek ücret, 25. maddenin 4. fıkrasına göre belirlenecek ve aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit olarak ödenecek.



- YÖNETMELİKTEKİ DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Yönetmeliğin 3. maddesinin 1. fıkrasına eklenen (i) bendi ile "uzman ve raportör" kavramı, "toplu iş uyuşmazlığını ehliyet, yetki, süre ve mevzuat yönünden inceleyerek uyuşmazlık konuları ile çözüm önerilerini kurula sunan personel" olarak tanımlandı.



Eski yönetmelikteki geçici 1. maddeden sonra gelmek üzere geçici 2. madde tesis edildi. "Emanetler hesabına aktarım" başlığıyla getirilen söz konusu geçici maddede, "Bu maddenin yayımından önce Kurulun özel hakem olarak seçilmesi halinde toplantıya katılmayan üye ücretlerine ilişkin banka hesabında birikmiş tutar, saymanlık tarafından emanetler hesabında belirtilecek koda aktarılır." hükmü yer aldı.

Kaynak: AA