Topladıkları her kapak engellilere umut oluyor

Makedon Tıp Öğrencileri Birliği, "Bir Kapak, Bir Umut" sloganıyla başlattıkları kampanya ile engellilere umut oluyor.

Makedonya'da hayata geçirdikleri projelerle ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldüren Makedon Tıp Öğrencileri Birliği (MMSA), "Bir Kapak, Bir Umut" sloganıyla başlattıkları kampanya ile engellilere de umut oluyor.



Kampanyayı destekleyenler, 250 kilogram kapak karşılığında bir tekerlekli sandalye alarak, bunu ihtiyacı olan ailelere bağışlıyor.



Üsküp'teki Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi'nde tıp eğitimi alan MMSA koordinatörlerinden Onur Dika, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanya hakkında bilgi verdi.



Dika, başlangıcı oldukça zor olan kampanyaya ilginin, özellikle ilkokul ve liselerde her geçen gün arttığını belirterek, hem insani hem de ekolojik boyutu olan kampanyada topladıkları plastik kapakları geri dönüşüm için Türkiye'ye gönderdiklerini ifade etti.



250 kilogram kapak karşılığında bir tekerlekli sandalye aldıklarını aktaran Dika, "Daha sonra bu sandalye ihtiyacı olan ancak maddi durumlar nedeniyle bunu edinemeyen ailelere bağışlanıyor." dedi.



Dika, kampanyaya 2013 yılında başlandığını, ihtiyaç oldukça da devam ettirmeyi planladıklarını söyledi.



TİKA DA DESTEKLİYOR



Kampanya fikrinin Türkiye'den "Green Club" isimli çevreci bir dernek tarafından başlatıldığını anımsatan Dika, "Bu örgüt, doğanın korunması adına geri dönüşüme önemli vurgu yapıyor. Şimdiye kadar dört aileyi sevindirdik. Katılımcıların artmasıyla, inanıyoruz ki kısa bir süre içerisinde daha fazla aileyi sevindirme imkanımız olacak." ifadelerini kullandı.



Kampanya kapsamında ülke genelinde neredeyse her şehirde kapakların toplanabileceği belirli noktalar oluşturduklarını kaydeden Dika, insanların bu kampanyaya katkı sağlamaları için imkan yarattıklarını dile getirdi.



Türkiye ile birçok projede birlikte çalıştıklarını söyleyen Dika, "Türkiye ile sıkça işbirliği içindeyiz. Farklı kongreler düzenliyoruz. En çok da bizimle benzer kuruluşlarla işbirliği içindeyiz. Ayrıca çalışmalarımıza Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) da yardımcı oluyor. Bizlere yardım eden ve projelerimizde bizlere destek veren Türkiye ve Türk hükümetinden çok memnunuz." diye konuştu.