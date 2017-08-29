Topbaş'tan, kazı alanında inceleme

Topbaş, Beşiktaş istasyonundaki arkeolojik kazı çalışmalarının yürütüldüğü alanda incelemelerde bulundu.

Burada İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Topbaş, gazetecilere açıklama yaptı.



Topbaş, İstanbul'da daha önce yapılan kazılarda 8 bin 500 yıllık geçmişe rastlanıldığını belirterek, "İstanbul'un tarihi yeniden düzenlenmeye başladı. Yenikapı kazısına başlamadan önce kentin 4 bin yıllık tarihinden bahsediliyordu ama 8 bin 500 yıllık bir iz ortaya çıktı. Bu İstanbul'un tarihi, kültür ve medeniyet tarihi açısından çok önemli." diye konuştu.



İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi nezaretinde Yenikapı'daki çalışmaları tamamladıklarını aktaran Topbaş, şöyle devam etti:



"Yenikapı'yı bir 'müze istasyon' haline getirecek proje şu anda ihale aşamasında. Bu çok heyecan verici. İnanıyorum ki turizm açısından önemli bir destinasyon olacak. Benzerleri dünyanın değişik yerlerinde var. Ama bizim tarihimiz kadar eski olanı yok. Bu bakımdan çok önemsiyoruz."



Dünyada bu denli arkeolojik kazı çalışmalarının yapıldığı tek kentin İstanbul olduğunu söyleyen Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Şimdi 24,5 kilometrelik Kabataş-Mahmutbey metro hattı üzerinde Beşiktaş metro istasyonumuzda bir arkeolojik kazı yapmak zorunda kaldık. 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun önerisi doğrultusunda 2016 yılında başlayan kazı çalışmaları, Arkeoloji ve Müzeler Müdürlüğü’nün nezdinde devam ediyor.



Burası açık kazı yapmak suretiyle metro istasyonu yapacağımız bir alandı. Arkeolojik kazı 800 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Burada titizlikle çalışılıyor. Katmanlarında 19. yüzyıl ve günümüzden de izler var. Ama biraz alta indiğimizde Milattan Önce 1200-800 dönemindeki Erken Demir Çağı'na ait bulgulara erişmiş bulunuyoruz. Bunun izlerini görmekteyiz.



İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nden 7/24 çalışarak kazıları bir an önce bitirmelerini istirham ediyoruz. Kazı bitsin ki biz buradaki metro istasyonumuzu yapmaya başlayalım. Kazı uzadığı taktirde metro hattında da gecikmeler ortaya çıkar. Yıldız Bulvarı'na doğru dere yatağı olduğu için derine insek bile başka bir şey çıkmayacağını tahmin ediyorum. Çıkarsa da tabii ki kaderimiz, bahtımız ve kentin hafızası diyorum."



Topbaş, arkeolojik kazı çalışmalarının belediyeye 10 milyon lira ek mali yük getirdiğini ancak buradaki bulguların tarihi bakımdan önemli sonuçlar vereceği için bunu önemseyerek bunu karşıladıklarını bildirdi.