Topbaş, personeliyle vedalaştı

Görevinden istifa ettiğini açıklayan Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasına gelerek personeli ile vedalaştı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Onurumla geldim onurumla ayrılıyorum. İstanbulluların gönlündeki yerimi bu istifam münasebetiyle çok ciddi hissettim. Çok kolay değil. Vatandaşın bize olan sevgisinin derin olduğunu görmekten ayrıca mutluluk duydum." dedi.



Topbaş, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasına gelerek personeli ile vedalaştı. İBB'de onurlu 13 yıl 5 ay 20 gün görev yaptığını belirten Topbaş, bir İstanbullu olarak bu kenti yaşamış biri olarak büyük bir onur taşıdığını söyledi. Topbaş, "Bütün bildiklerimi bu kente aktardım. Vatandaş takdir ettiği için 3 dönem belediye başkanlığım var. Hamd olsun. Yeni gelecek arkadaşa da başarılar dilerim. Her daim yanlarında olacağım. Bilgi ve deneyimlerimi paylaşırım. Arzu edildiği takdirde cömertçe destek olmak isterim." diye konuştu.



"Şehir bizim, yarınlar bizim. Her gelecek yakındır." diyen Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Onurumla geldim, onurumla ayrılıyorum. İstanbulluların gönlündeki yerimi bu istifam münasebetiyle çok ciddi hissettim. Çok kolay değil. Vatandaşın bize olan sevgisinin derin olduğunu görmekten ayrıca mutluluk duydum. Allah'ın lütfü olarak görmekteyim, insanların sevgisini kazanmak. İnsanların gönlünde yer tutmak önemli. Beni gönüllerinden çıkartmasınlar. Yakın mesai arkadaşlarıma merhaba diyeyim, ayrılacağım."



"HİÇ KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM"



Gazetecilerin "Kırgın mısınız?" şeklindeki sorusuna ilişkin Topbaş, "Kırgın olamam. Hayatta hiç kimseye kırılmadım ve küsmedim öyle bir yapıya sahibim. Onurlu bir görev yaptık." ifadelerini kullandı.



"MÜSADE İSTEDİM, AYRILDIM"



"Neden görevi bıraktınız?" sorusuna da Topbaş, "Böyle lüzum gördüm böyle istedim. Hayırlı olsun. Değerlendirmeyi kendime göre yaptım. Yaptığım onurlu duruş olarak müsaade istedik ayrıldık. Siyasetten değil başkanlıktan ayrıldım. Parti üyeliğim devam ediyor. Bir siyasi beklentim yok. İstanbul üzerine bir başka görev düşünmem. Böyle bir kente hizmet etmiş olmak büyük bir onur. Her daim bilgi ve deneyimimizi paylaşmaya hazırız. " şeklinde konuştu.



PERŞEMBE GÜNÜ KARAR VERİLECEK



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen adaylarla ilgili Topbaş, "İsimler dolaşıyor iyi bir isim gelir inşallah. Kaliteli arkadaşlarımız var. Başarılı olacaklarına inanırım. Meclisimiz perşembe günü karar verecek. Hayırlı olsun. Tekrar ziyarete gelirim bu veda ziyareti." dedi.