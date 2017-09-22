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22 Eylül 2017 22:30 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2017 23:25

Tonya Kaymakamı FETÖ'den tutuklandı

Trabzon'un Tonya Kaymakamı Halit Mengi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'da tutuklandı.

Tonya Kaymakamı FETÖ'den tutuklandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Tonya Kaymakamı Mengi, gözaltına alındı.

Samsun'a getirilen Mengi, savcılıktaki işlemlerinin ardından örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Mengi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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