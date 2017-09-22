Tonya Kaymakamı FETÖ'den tutuklandı
Trabzon'un Tonya Kaymakamı Halit Mengi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'da tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Tonya Kaymakamı Mengi, gözaltına alındı.
Samsun'a getirilen Mengi, savcılıktaki işlemlerinin ardından örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Mengi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.