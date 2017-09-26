Tolga Ciğerci dinlendirilecek

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, daha önceki sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşayan Tolga Ciğerci'nin tedbir amaçlı 2 ila 3 hafta oynatılmayacağını söyledi.

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, daha önceki sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşayan Tolga Ciğerci'nin tedbir amaçlı 2 ila 3 hafta oynatılmayacağını söyledi.



İnce, sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında takımdaki futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.



Serdar Aziz, Iasmin Latovlevici ve Tolga Ciğerci'nin antrenmana katılmadığını aktaran İnce, "Serdar ve Latovlevici, özel program dahilinde çalışıyor. İkisi de yarın takımla antrenmana çıkar. Tolga'nın durumu biraz farklı. Kendisi daha önce ayağında sıkıntılar yaşamıştı. Futbolcuyu korumayı arzu ediyoruz. Tolga'yı 2-3 hafta dinlendirmemiz lazım. Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor maçında oynattırmamayı düşünüyoruz." diye konuştu.



Bu sezon ligde attığı 5 golle dikkatleri üzerine çeken Tolga Ciğerci'nin eklem kapsülünde ödem bulunduğunu aktaran İnce, "Tolga, iğne tedavisiyle ve fedakarca oynuyor. Koşu mesafeleri 12,5 kilometreyi buluyor. Yüklenme durumunda geçmiş yıllarda yaşadığı sıkıntıların tekrarlanmaması için dinlendirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.



Yener İnce, Tolga'nın seçilmesi durumunda milli takım sağlık ekibine de raporları göndereceklerini anlatarak, "Tolga Ciğerci giderek artan şikayetlerle oynuyor. Bu saatten sonra 2-3 haftalık durma oyuncuyu da rahatlatır." şeklinde görüş belirtti.